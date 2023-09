Don Matteo, primi ciak. Via all’edizione numero 14

SPOLETO

Buona la prima. C’era grande attesa per il primo ciack di Don Matteo e ieri il cast si è ritrovato in Piazza Duomo. Il cielo grigio per ha minacciato a lungo pioggia e qualche goccia è caduta, ma la troupe ha potuto lavorare tranquillamente allestendo il set cinematografico dell’edizione 14 di quella che rimane la serie tv più amata dagli italiani. Primo ciack, bagnato, quindi fortunato e per la sesta edizione consecutiva la casa di produzione Lux Vide ha scelto Spoleto. Ad attendere gli attori, i fan provenienti da tutta Italia che non perdono l’occasione di vedere all’opera i propri beniamini. Si parte subito con i big perché ieri sul set sono subito comparsi Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo prete che ha sostituito Don Matteo ovvero Terence Hill, Nino Frassica nei panni del masciallo dei carabinieri Cecchini e Maria Chiara Giannetta ovvero il capitano dei carabinieri, Anna Olivieri. Le riprese dovrebbero terminare alla fine di ottobre. Oggi la troupe dovrebbe operare tra piazza Duomo e Piazza Campello, ma alcune riprese sono previste anche nel teatro Caio Melisso e in altri palazzi storici. Fino a sabato in piazza della Signoria è in vigore il divieto di sosta. Da quest’anno la casa di produzione Lux Vide ha una convenzione direttamente con il Comune che oltre a mettere a disposizione gratuitamente gli spazi per le riprese, partecipa con un contributo di 250mila euro da destinare all’ospitalità della troupe e del casting. L’operazione Don Matteo rientra nell’ambito della promozione turistica ed è sostenuta con i proventi della tassa di soggiorno. Il connubio Spoleto-Don Matteo va ormai avanti da oltre dieci anni ed i numeri danno ragione a Confcommercio che all’epoca fu uno dei promotori per il trasferimento delle riprese da Gubbio a Spoleto. Raul Bov, subentrato a metà dell’edizione 13, dovrà confermare i numeri record del suo predecessore Terence Hill.