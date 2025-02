Domenica l’incontro: "Economia e felicità, un legame possibile?"

FOLIGNO "Economia e felicità, un legame possibile? L’approccio di Toniolo per il futuro" è il titolo dell’incontro promosso dall’Azione Cattolica diocesana previsto per domenica prossima alle 15.30 alla sala Battenti dell’Istituto San Carlo di Via Aurelio Saffi. Si tratta di un’opportunità per interrogarsi sul presente e sul futuro dell’uomo all’interno del ciclo economico, partendo dalla visione di Giuseppe Toniolo fino all’economia di Francesco. Saranno presenti monsignor Domenico Sorrentino, vescovo della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino e della Diocesi di Foligno, studioso esperto di Giuseppe Toniolo e postulatore della causa di beatificazione, autore di numerosi saggi e libri sull’economista e Alberto Ratti, giornalista e già dirigente nazionale della Fuci. Modera l’ incontro Maria Alessandra Giacomucci, giornalista di Radio InBlu. "Il sistema economico mondiale è in evoluzione costante, ma soprattutto è sempre più esasperato e crea sempre più disparità e sfruttamento. Ci sono soluzioni per ridurre le distanze?", è il tema dell’incontro.