Domenica l’accensione dell’Albero: Isola Maggiore si copre di luce

TUORO – Isola Maggiore torna ad "accendersi" e lo fa con la amata tradizione del suo albero che illumina la notte di tanti viaggiatori, attirando anche migliaia di turisti. E’ in programma per domenica la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale di Isola Maggiore. La suggestiva sagoma luminosa appoggiata sul declivio di isola, visibile a chilometri di distanza, tonerà dunque a regalare emozioni per tutto il periodo natalizio.

Il programma della cerimonia, messo a punto dalle associazioni turistiche – pro loco di Isola Maggiore e di Tuoro in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prevede alle 17 animazione per i più piccoli nel centro storico di Tuoro. L’accensione vera e propria avverrà alle ore 17,30 dal Rondò. A seguire l’apertura delle taverne e musica in piazza. Quella dell’Albero di Isola Maggiore è una tradizione le cui origini risalgono agli anni ‘90 e che dopo uno stop di alcuni anni è stata ripristinata tre anni fa, per volontà delle Proloco di Tuoro e di Isola Maggiore.