domenica i ’mezzani’

La Festa dei Ceri 2024 è volata via in un giorno. La sua bellezza risiede anche nella sua fugacità, ma gli eugubini avranno modo di rivivere, pur in maniera minore, le emozioni ceraiole già da domenica 19 maggio, quando si terrà la Festa dei Ceri Mezzani. Da sempre vista e organizzata come una “palestra” per i giovani ceraioli che così si avvicinano al cero “grande”, seguirà le orme del 15 maggio ma con dimensioni ridotte, a partire dai ceri e dalle barelle utilizzati. Proprio mercoledì sera, a seguito della processione che ha riportato le statue dei tre Santi nella chiesetta dei Muratori, i più giovani hanno portato a spalla le macchine lignee.