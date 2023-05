Domenica 14 c’è “Bimbimbici“

Si svolgerà domenica 14 maggio l’edizione 2023 di Bimbimbici, manifestazione di Fiab per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra bambinie e ragazzie, ma è aperta a tutta la cittadinanza: è un’opportunità per pedalare e passare una giornata insieme. Quest’anno Bimbimbici sarà nuovamente a Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, quartieri a cui l’associazione organizzatrice è molto legata, per tante ragioni, e sarà ancora dedicata alla memoria di Niccolò, il bambino di Ponte Valleceppi morto in bici nel 2021.