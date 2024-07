Domani passa il Giro d’Italia Women. Ecco le modifiche alla viabilità

In attesa dell’arrivo della tappa di domani del Giro d’Italia Women, Frontone – Foligno, tante le iniziative collaterali che caratterizzano la vigilia della Corsa Rosa. All’Oratorio del Crocifisso alle 18 in calendario l’incontro dal titolo “La Prevenzione in Rosa“, organizzato con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. A introdurre e moderare la conferenza Monica Sassi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Interverranno Vatinee Suvimol avvocata, Michela Fedeli, Ivana Battistini medico chirurgo, radiologa, senologa; Miriam Milanesi massofisioterapista e Simona Laudani. Domani giorno dell’arrivo in città delle atlete, è poi previsto l’appuntamento in piazza della Repubblica con il camper sanitario del Rotary Distretto 2090 allestito per effettuare ecografie gratuite a donne dai 20 ai 40 anni. Per l’arrivo della corsa ciclistica internazione è stata predisposta una ordinanza relativa ad alcuni provvedimenti della viabilità all’interno delle strade del centro e per quelle strade attraversate in particolare dalla corsa. Divieto di transito in viale Mezzetti, arrivo della tappa, interdetto a partire dalle 13. Analogo divieto sulla Flaminia, uscita San Giovanni Profiamma, Variaente Nord, Via Campagnola, Via Piave, Complanare Flaminia. Via 3 Febbraio, Viale Roma, Viale Mezzetti. Rimarrà aperto lo svincolo Ss 75 uscita Foligno Nord, sarà aperto lo svincolo Ss 75 mentre resterà chiuso lo svincolo uscita della Ss Flaminia località Sant’Eraclio. Divieti che resteranno tali fino alla conclusione della corsa il cui arrivo, davanti alla Caserma Gonzaga è previsto intorno alle 14. 30.