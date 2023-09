Domani Notte Bianca dello Sport in centro

TERNI Settantanove le associazioni e i gruppi sportivi che parteciperanno alla “Notte Bianca dello Sport“ in programma domani in vie e piazze del centro.

L’evento è stato presentato dall’assessore comunale allo sport, Marco Schenardi: "Una grande occasione per valorizzare l’attività delle associazioni sportive, ma anche una grande festa per contribuire a risvegliare la città in collaborazione con le tante associazioni che durante l’anno s’impegnano nel settore sportivo, coinvolgendo migliaia di giovani e meno giovani". "Saranno 40 gli sport rappresentati - continua Schenardi – e speriamo che la città sia contenta e tutti possano trascorrere una bella serata. Ogni associazione avrà i propri spazi, in piazza Europa, piazza Tacito, piazza della Repubblica, in Corso Tacito, in largo Ottaviani e Largo Micheli, in piazza San Francesco, in via Fratti e in via Lanzi, oltre che all’oratorio salesiano, dove si potrannio effettuare anche simulazioni e prove che coinvolgeranno i cittadini". La manifestazione prenderà il via alle 17,30 di venerdì in piazza della Repubblica, con il taglio del nastro e la consegna delle targhe celebrative.