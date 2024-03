Domani la ’Strasimeno’ con 2380 iscritti in arrivo da 32 nazioni

CASTIGLIONE DEL LAGO – Tutto pronto per domani. Ieri mattina a Palazzo Donini presentata la 22esima edizione della "Strasimeno, Ultramaratona nel Parco del Trasimeno, nei Borghi più belli d’Italia e nei paesaggi dipinti dal Perugino e dal Signorelli". Attesi atleti da tutta Italia e da tanti Paesi del mondo. Ben 349 società sportive, 32 nazioni rappresentate con circa 100 atleti, 1540 iscritti alle 5 distanze, 170 camminatori e 550 alla ludico motoria di Castiglione del Lago; inoltre, quasi 100 partecipanti alle gare giovanili del sabato per un totale di 2380 partecipanti. Giovanni Farano, presidente del comitato organizzatore, ha parlato di edizione da record e ha ringraziato in modo particolare il consigliere regionale Eugenio Rondini che ha partecipato alla conferenza stampa "amico e grande sostenitore della Strasimeno dalla prima edizione" e ha mandato un saluto anche a Fiorello Primi, presidente dell’associazione "I Borghi più belli d’Italia", che supporta e promuove la manifestazione da tanti anni. "Fare sport è importante – ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei – ma qui c’è anche una straordinaria promozione del nostro territorio, delle nostre bellezze culturali, artistiche, paesaggistiche e tutto ciò in una stagione ancora quasi ferma dal punto di vista turistico. La Strasimeno, quindi, è un esempio virtuoso per l’Umbria e va nella stessa direzione "strategica" che utilizziamo per cercare di destagionalizzare il nostro turismo, una delle risorse economiche principali che abbiamo. Un grazie, anche da parte mia, va ai tanti volontari che sono particolarmente organizzati ed efficienti qui in Umbria". "Questo è l’evento che fa partire la stagione turistica del Trasimeno – ha detto Matteo Burico nella doppia veste di sindaco di Castiglione del Lago e presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno – e con cui parte la comunicazione, il racconto della bellezza della "Città del Trasimeno"; una competizione che unisce tutti i paesi, un evento di rilievo assoluto".