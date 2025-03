Domani la festa conclusiva del 196esimo Carnevale. Modifiche alla circolazione in viale Trento e Trieste

SPOLETO Nell’ambito del 196esimo Carnevale spoletino, domani a partire dalle ore 14.30è in programma la grande festa finale di tutti i gruppi in viale Trento e Trieste. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste una serie di variazioni alla circolazione e alla sosta. Domani dalle 12.30 alle 19.30 verrà istituito il divieto di sosta con l’obbligo della rimozione in viale Trento e Trieste (ambo i lati), nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Melvin Jones ed il civico n.132, in via Fratelli Cervi, nell’area compresa tra il civico n. 25 e le intersezioni con viale Trento e Trieste e via XVII settembre, in via Martiri delle Fosse Ardeatine (ambo i lati), in via Brigata Garibaldi. Dalle 14 alle 19 e comunque fino al completo sgombero dell’area, è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare in viale Trento e Trieste.