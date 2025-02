Domani interventi a San Brizio e Camporoppolo. Interruzione dell’acqua dalle 8.30 alle 18.30

SPOLETO San Brizio e Camporoppolo saranno le zone dove l’acqua mancherà domani, dalle 8.30 alle 18.30, mentre l’ultima interruzione in programma è prevista per lunedì 17, dalle 8.30 alle ore 16.30, a Sant’Aanastasio, Malfondo, via Tuderte, Pontebari, Maiano, via Canale dei Mulini, via Beata Angelina, via Santa Scolastica, via Santa Caterina, via Santa Rita, via San Benedetto, via Santa Lucia, via Santa Chiara, via Santa Cecilia, via Santa Barbara, via Beato Leopoldo, via Malacerna. E’ quanto comunica il Comune nell’ambito degli interventi della Vus sulla rete idrica.

"Si tratta di interventi necessari per il miglioramento della nostra rete idrica, che hanno una forte utilità pubblica – ha spiegato l’assessore Agnese Protasi – I finanziamenti ottenuti dalla Valle Umbra Servizi attraverso il Pnrr consentono infatti di ottimizzare la gestione dell’acqua".