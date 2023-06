Domani doppia seduta del Consiglio Comunale, in agenda surroga di due consiglieri dimissionari

Convocato dal presidente Stefano Ceccarelli (foto) si riunisce domani, in doppia seduta, il Consiglio Comunale. All’ordine del giorno anche la sostituzione dei consiglieri di maggioranza Francesca Pinna (Liberi e Democratici) e Francesco Sebastiani (Scelgo Gubbio), che hanno deciso di andarsene per motivi diversi. La Pinna, dirigente scolastica, per problematiche legate alla sua attività professionale, Sebastiani per il mancato rispetto di regolamenti approvati dal Consiglio stesso. Saranno sostituiti rispettivamente da Giacomo Castellani e Roberto Minelli. Si comincia alle ore 10.30 con il question time. In esame sei interrogazioni presentate da Angelo Baldinelli del Gruppo Misto, Gruppo Lega Salvini, Orfeo Goracci Gubbio rinasce libera. Si riprende alle ore 12 con le comunicazioni di sindaco e presidente, la surroga dei consiglieri dimissionari e l’esame di argomenti di carattere urbanistico- amministrativo.