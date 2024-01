Domani arance della salute: dove trovarle

TERNI Domani tornano le arance della salute della Fondazione Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). Circa 20mila volontari distribuiranno nelle piazze reticelle di arance rosse coltivate in Italia (contributo di 13 euro), miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro). Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro. Per quanto riguarda la provincia ternana, le arance saranno in distribuzione ad Acquasparta, supermercato Emi, Allerona scalo, Amelia in piazza XXI Settembre, Attigliano in piazza Vittorio Emanuele, Fabro scalo in via Nazionale, Ficulle in via Roma , Giove alla Proloco, in piazza a Macchie, a Montecastrilli nel piazzale Eurospin, a Narni in piazza Cavour, a Orvieto al centro commerciale Porta d’Orvieto, in corso Cavour, al Palazzo dei Sette, in piazza della Repubblica, a Sferracavallo in piazza Olona, a Otricoli alla farmacia Genovesi, a Penna in piazza della Libertà, a Porchiano in piazza 3 Novembre, a San Gemini in piazza San Francesco, a Terni in piazza della Repubblica e piazza Dalmazia.