Dolore e lacrime per l’addio a Giulia

Folla commossa, ieri pomeriggio, ai funerali di Giulia Fedele, la ragazza di 22 anni che ha perso la vita all’alba di domenica scorsa in un terribile incidente stradale avvenuto sulla SS75, all’altezza del bivio per Assisi. Fiori a bara bianchi, lacrime e dolore per la famiglia straziata, per i tanti amici, per tutta la città. Nell’incidente costato la vita a Giulia sono rimaste ferite altre due ragazze, di 18 e 19 anni, entrambe di Foligno. Le amiche stavano viaggiando in direzione Perugia-Foligno a bordo di una Lancia Y rossa, probabilmente dopo una serata trascorsa in compagnia. A un tratto, erano da poco passate le 5 del mattino, è esploso il dramma. L’utilitaria sarebbe finita contro il new jersey in cemento che delimita le corsie, sollevandosi per poi ribaltarsi. Tutto in un attimo. Un urto violento che non ha lasciato scampo alla ventiduenne. L’allarme era scattato immediatamente e sul posto erano intervenuti il 118 e le forze dell’ordine.

Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Le altre due amiche sono state soccorse e poi trasportate in ospedale, una a Perugia, al Santa Maria della Misericordia, l’altra a Foligno, al San Giovanni Battista, in stato di shock: per loro fortuna non erano in gravi condizioni, anche se sconvolte. Intervenuti sul posto le pattuglie della polizia stradale di Perugia, la polizia di Stato del Commissariato di Assisi, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi.