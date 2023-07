Dolomiti Superbike, ciclista perugino gravissimo dopo una caduta

Bolzano, 8 luglio 2023 – Un ciclista di 60 anni di Perugia è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo essere caduto durante la 'Dolomiti Superbike', classica gara di mountain bike sulla distanza “marathon” che si è svolta oggi per la 28/a edizione in Val Pusteria in Alto Adige. Il ciclista è caduto mentre stava percorrendo un tratto del sentiero romano tra Casies e Dobbiaco. All'arrivo dei soccorritori le condizioni dell'uomo erano subito considerate molto gravi e i sanitari hanno provveduto ad intubarlo sul posto prima di trasferirlo in elicottero all'ospedale di Bolzano.