Dogre nella bufera. Minoranza battagliera

Tra le questioni istituzionali più calde da mesi, c’è quella che riguarda Dogre che presto verrà affrontata in un’apposita commissione. Dopo le richieste dei consiglieri di maggioranza ora infatti giungono anche quelle dei gruppi di minoranza che tornano a chiedere - dopo le battaglia dei mesi scorsi - la convocazione congiunta delle commissioni ’Controllo e Garanzia’ e ’Servizi’ per l’audizione dell’assessore, degli uffici e dei dirigenti del comune preposti alle attività in appalto alla società Dogre che gestisce le affissioni e alcune riscossioni per conti dell’amministrazione. A seguito dei numerosi reclami avanzati dai cittadini per le sanzioni sugli accertamenti inviati (per i quali si sono rivolti agli uffici giudiziari), i consiglieri di FdI, Forza Italia, Castello Civica e Azione il 5 dicembre hanno chiesto la convocazione congiunta delle commissioni. "Ciò anche a dimostrazione del fatto che le criticità sollevate dalle minoranze nei mesi scorsi e con proposte di soluzioni, rappresentano ancora oggi una problematica non superata neanche dai tentativi messi in atto dal Comune per riequilibrare un servizio che in termini di efficienza e di prestazioni all’utenza non ha mantenuto l’offerta e i vantaggi per le casse pubbliche". I consiglieri Riccardo Leveque, Elda Rossi, Tommaso Campagni, Andrea Lignani Marchesani e Luciana Bassini apprezzano "che anche la maggioranza riconosca la gravità della situazione, tanto da chiedere una commissione congiunta sulla medesima problematica", ma ritengono "grave il silenzio e la reticenza di questi mesi, ma era necessario arrivare all’invio di questi accertamenti con danni ai cittadini? Oppure, come auspicava la minoranza, sarebbe stato meglio operare a monte e in maniera più tempestiva?".