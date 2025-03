Documento bipartisan sulla sanità: sarà sottoposto alla Governatrice

CASTIGLIONE DEL LAGOSulla “salute“ tutti uniti. Venerdì sera, durante la seduta del Consiglio comunale, maggioranza e minoranza di Castiglione del Lago hanno deciso all’unanimità di completare insieme la bozza programmatica sulla sanità, da presentare alla Presidente della Regione, Stefania Proietti. Un documento che sarà dunque condiviso dal tavolo invocato nei giorni scorsi anche dalla capogruppo di minoranza Francesca Traica (Fdi) nell’interrogazione molto dettagliata sulle criticità attuali all’ospedale del capoluogo. A questa si era aggiunta anche la nota dell’organizzazione sindacale Fp Cgil, che aveva lanciato un ulteriore allarme per il personale del 118. "La situazione in cui versa l’ospedale ‘Sant’Agostino’ di Castiglione del Lago – hanno spiegato – presenta già da tempo gravi criticità. Se da una parte abbiamo il persistere dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del nosocomio, che durano da dieci anni, dall’altra denunciamo forti problemi nell’organizzazione del lavoro e del personale", segnalando che per la carenza di addetti potrebbe essere messa a rischio l’operatività del servizio di trasporto e trasferimento pazienti. Ulteriori istanze erano state raccolte dalle istituzioni nel recente incontro sulla sanità delle forze politiche del Consiglio comunale, aperto alle associazioni e ai sanitari per "definire una strategia a breve, medio e lungo termine per il rafforzamento dell’ospedale e dell’intera rete sanitaria territoriale, garantendone la centralità nel sistema regionale", questa la base che appunto venerdì sera ha raccolto l’adesione di tutto il Consiglio comunale. "È stata data prova di grande responsabilità e unità su un tema fondamentale: la sanità. Su questo non possiamo e non dobbiamo dividerci – il commento del sindaco Matteo Burico –. Se la politica richiede mediazione e confronto, da oggi saremo pronti, con i capigruppo e le forze politiche del Consiglio comunale a completare la bozza programmatica sulla sanità. Questo documento sarà condiviso e ampliato con il tavolo aperto alle associazioni e alla partecipazione dei cittadini".Burico ha poi ringraziato "tutte le forze del Consiglio comunale: da oggi il peso della rappresentanza del sindaco nei tavoli regionali sarà ancora più forte". Temi prioritari: risposte urgenti per la realizzazione del nuovo distretto sanitario; potenziamento della medicina territoriale; termine dei lavori dell’ospedale; potenziamento dell’ospedale di base del trasimeno, con servizi adeguati e risposte certe.