Docufilm sul Perugino alla Sala dei Notari la proiezione gratuita

Per festeggiare il grande successo nelle sale cinematografiche, domani alle 19 sarà proiettato alla Sala dei Notari il docufilm “Perugino. Rinascimento immortale“ (nella foto), prima della messa in onda nelle piattaforme Sky. L’evento, a ingresso gratuito, è un regalo per la cittadinanza e per tutti coloro che in questi giorni di mostra stanno testimoniando un affetto straordinario nei confronti di Pietro Vannucci. Sia con le strepitose presenze alla mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“, curata da Marco Pierini e Veruska Picchiarelli – nelle giornate di lunedì e ieri ha ulteriormente superato il recordi di 1648 visitatori registrato domenica – e sia con la partecipazione alle iniziative proposte per la celebrazione dei cinquecento anni dalla morte del pittore. “Perugino. Rinascimento immortale“ è prodotto da Ballandi e diretto da Giovanni Piscaglia, che insieme a Filippo Nicosia, firma anche il soggetto, con la partecipazione straordinaria di Marco Bocci. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Umbria e Arpa Umbria.