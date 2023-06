"Docenti neo assunti penalizzati Retribuzione ridotta: non va bene"

"Ancora una volta si fa cassa con i lavoratori della scuola". Ad affermarlo è la segretaria generale Uil Scuola Rua Umbria Lucia Marinelli, alla luce del provvedimento approvato in forma di schema dal Consiglio dei Ministri. "Si tratta di una riforma - spiega - che penalizzerà le nuove generazioni e tutti i docenti neo immessi in ruolo. Il Governo lo fa attraverso una motivazione di per sé nobile e giusta, quella di mettere fine ad un contenzioso decennale proprio sui criteri di ricostruzione di carriera. Tuttavia, il nuovo sistema di calcolo basato sui giorni effettivi di servizio anche per il personale docente genera un danno sulle retribuzioni future enorme, al quale corrisponde un vantaggio diametralmente opposto per il Governo che farà, ancora una volta, “cassa” con il personale della scuola. La Uil Scuola Rua non accetta questo danno al personale docente e proporrà ogni più opportuna iniziativa, compresa quella legale, per tutelare i docenti".