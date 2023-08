Docente di violoncello al Conservatorio e medaglia d'oro nel nuoto master

Terni, 30 agosto 2023 - Daniela Petracchi, classe 1963, docente di violoncello al Conservatorio statale "Briccialdi", vince due medaglie d'oro e due d'argento ai Campionati mondiali master di nuoto a Fukuoka, in Giappone. Atleta della Roma Nuoto Master, la violoncellista Petracchi si è imposta dei 200 misti e nei 200 rana ed è salita sul secondo posto del podio nei 100 e 50 rana.

"Insegnante specializzata in musica da camera – sottolinea il "Briccialdi" – , Daniela coltiva da anni la passione per il nuoto che, partendo dalle cristalline acque dell'Arenella, l'ha portata a gareggiare nei più importanti appuntamenti agonistici nazionali e internazionali".

"Sono esausta ma strafelice. Mi sento dentro uno Tsunami emotivo" così la docente campionessa del mondo. "Ho dato sicuramente il massimo che avevo, ma chi mi ha ‘progettato’, questo il termine giusto, che ha sperimentato qualcosa di diverso per questo mondiale, è il mio straordinario allenatore Francesco Viola - racconta Daniela _. Nuotavo ad alti livelli da bambina , poi un giorno ho dovuto scegliere tra sport e musica e ho scelto la musica, però questo sport mi ha ‘chiamata’ di nuovo, così dopo 6-7 ore di lezione al Briccialdi andavo a ‘scaricarmi’ in piscina. Da cosa nasce cosa e sono arrivata in Giappone".