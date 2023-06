’Dj shopping’, le notti sotto le stelle Il grande ritorno dei Tifernauti

Dal 29 al 6 giugno il ritorno dei Tifernauti in musica, ma anche con videoinstallazioni dedicate alle tematiche ambientali e un appello: "Venite agli eventi in centro storico in bici". Le proposte artistiche e le serate Dj Shopping sono legate anche a precisi stili di vita, nel massimo rispetto dei parametri di emissione dei decibel e degli orari-limite prestabiliti (cioè fino a mezzanotte). L’evento clou: l’esibizione di Dj Ralf, uno dei grandi nomi italiani della dance con cui i Tifernauti (al secolo Alberto Brizzi e Marco Capaccioni) hanno collaborato. Il deejay umbro offrirà il 29 giugno una serata di respiro internazionale agli appassionati del genere house, a cui l’artista ha legato una carriera contrassegnata da spettacoli e collaborazioni di fama internazionale. Un grande led wall sovrasterà il palco che sarà collocato a ridosso dei giardini del Cassero. Le serate di "Dj Shopping" avranno per colonna sonora tutti i generi musicali, che saranno proposti al pubblico con dj set in 10 postazioni collocate nel centro storico.

Il secondo main show è per giovedì 6 luglio, "Earthfonia", un mix tra musica e temi ambientali che vedrà insieme Max Casacci, mente pensante e chitarrista dei Subsonica e Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico televisivo, primo ricercatore Cnr. "Cercheremo di rappresentare due diversi mondi musicali, il meglio del genere dance elettronico con Dj Ralf e una proposta di alto livello culturale con suoni, concetti ed effetti speciali ispirati al tema della salvaguardia del pianeta insieme a Max Casacci e Mario Tozzi", hanno spiegato Brizzi e Capaccioni, che parlanno di "un ritorno alle origini, a vecchie abitudini e tradizioni che hanno accompagnato il nostro percorso artistico, che abbiamo voglia di riprendere e portare avanti sempre nel segno della valorizzazione della città".

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri in Comune il sindaco e l’assessore Letizia Guerri parlano di "Una proposta di intrattenimento per tutti i target di pubblico e per tutte le età". In programma anche laboratori dedicati all’ecologia intitolati "Tutti giù per terra", che saranno curati da Poliedro Cultura. Uno spazio multimediale con installazioni interattive in puro stile "Tifernauti" sarà allestito per tutta la settimana dal 29 giugno al 6 luglio anche nel portico del palazzo del Comune, in piazza Gabriotti, che diverrà punto di riferimento della riflessione sui temi del cambiamento climatico e della salvaguardia delle risorse naturali del pianeta.