Divisione basata sui colori? È una convenzione

Cosa succede quando il colore definisce le persone oltre la loro volontà? Sapevate che il rosa e l’azzurro non sono stati sempre associati rispettivamente a femmine e maschi? In passato, il bianco era il colore utilizzato sia per i bambini che per le bambine perché era più facile da pulire e rappresentava l’innocenza. Con il passare del tempo, i colori iniziarono ad identificare, sulla base di stereotipi, i generi. Il rosa, considerato vicino al rosso, era un colore forte, legato al sangue e al fuoco e, pertanto, più adatto al genere maschile. Il blu, con tutte le sue sfumature, veniva associato al colore del velo della Vergine Maria e quindi più vicino al mondo femminile. Poi la situazione si invertì. Il rosa fu associato alla nudità, perché ricordava il colore della pelle -secondo un punto di vista “bianco”-, e in particolare del corpo femminile. Fu così che anche la moda si adattò a questo tipo di stereotipi. La moda francese riteneva il rosa il colore più adatto alle ragazze e il blu ai ragazzi; quella tedesca o belga pensava l’opposto. Siccome nel ‘900 a dettare lo stile era la Francia, questa idea prevalse. Negli anni ‘80 l’associazione ai due colori, legata ai generi, divenne stabile e iniziarono a crearsi degli stereotipi anche nel mondo dei giocattoli: costruzioni e soldatini per i bambini, bambole e pentole per le bambine. Non c’è niente di innato o di ‘’naturale’’ nel significato che attribuiamo a un certo colore: dipende dalla società, dalle culture, dagli usi e costumi di un momento storico.