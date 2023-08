Divieto di vendere bevande alcoliche a Gubbio durante le partite del campionato di Serie C

Un’ordinanza comunale emanata pochi giorni fa dal sindaco Filippo Stirati, vieta "agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire due ore prima dell’inizio della partita a un’ora dopo la conclusione della partita".

Questo divieto partirà dal Memorial Mancini di questa sera e sarà valido per tutte le gare casalinghe del Gubbio nel campionato di Serie C.

L’area nella quale sono previsti i divieti è individuata nel perimetro delimitato tra le seguenti arterie: Via Leonardo da Vinci a partire dall’intersezione con Via Michelangelo; Via del Bottagnone; Via Paruccini nel tratto compreso tra Via del Teatro Romano e il cavalcavia posto a sud dello Stadio; Via Madonna di Mezzo Piano.