Divieto d’avvicinamento per l’ex compagno

Non può avvicinarsi a lei, né alla sua casa di residenza, né a quella dove è domiciliata. E non può, in alcun modo, comunicare con la sua ex. È questo il provvedimento adottato dal gip nei confronti dell’uomo 32enne, originario di Gualdo Cattaneo, che terrorizzava la ex fidanzata, di 33 anni. La donna ha presentato diverse querele e ha chiamato più volte le forze dell’ordine a intervenire. Ha raccontato la sua storia anche in televisione: "Ho pensato di cambiare casa, o città. Ho attacchi di panico e disturbi psicosomatici. Vivo con il terrore che mi uccida", ha detto in tv. Minacce, botte e “incursioni“ nell’appartamento della donna (assistita dall’avvocato e criminologo clinico, Michele Maria Gambini) che, puntualmente, venivano segnalate ai carabinieri. Dopo la denuncia per atti persecutori e violazione di domicilio, è arrivato il divieto di avvicinamento emesso nei confronti del 32enne.