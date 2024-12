Viola il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori: arrestato figlio aggressivo

Perugia, 20 dicembre 2024 - Maltrattava i genitori anche con atteggiamenti violenti, così a maggio per un uomo di 36 anni era scattato il divieto di avvicinamento alla casa familiare, con controllo dell’osservanza mediante dispositivi elettronici. L'uomo però ha violato la misura ed è stato arrestato.

Ad arrestare il pregiudicato, gli agenti della Polizia che, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla sala operativa che il braccialetto elettronico dell’uomo aveva segnalato un alert, dovuto alla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Per questo motivo, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca del 36enne che è stato rintracciato poco dopo in una tabaccheria di Corciano.

Sentito in merito all’accaduto, l’uomo ha confermato di aver incontrato la madre per rientrare in possesso di alcuni oggetti personali.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il 36enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima con il quale il G.I.P. ha convalidato il provvedimento, disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in aggiunta alle altre misure già in atto.