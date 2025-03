Diversi & Uguali. Oggi c’è l’evento

Proseguono le iniziative promosse dal Comune in continuità con la Giornata internazionale della donna e nell’ambito del progetto “Diversi & Uguali“ sul tema della promozione dei diritti. Oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala del Teatro a Palazzo della Corgna, il sindaco Matteo Burico e l’assessora alla partecipazione e ai diritti Mariella Spadoni dialogheranno con l’autore Nicola Mariuccini che presenterà il libro “Io ti porterei“ edito da Castelvecchi. È prima di tutto la storia di Liboria, per tutti Nilde, che, durante il fascismo, dopo il matrimonio, si trasferisce in un paese del centro Italia, in un quartiere povero abitato principalmente da operai, con cui sin da subito non riesce a integrarsi. Si trasferisce al Nord, lavora nelle risaie e finché può accudisce i figli. “Io ti porterei“ è il riscatto e la restituzione di una storia, quella di Liboria e di tutte le donne intrappolate in un matrimonio infelice e in un’epoca nella quale il divorzio non è legale né accettabile, vittime di rigide convenzioni e umilianti regole sociali, isolate in vita (e in morte) a causa di un desiderio di libertà.