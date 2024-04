“Disturbo dello spettro autistico“. Una mano tesa a venti famiglie

Finanziate venti domande di sostegno per persone con disturbo dello spettro autistico. "Il Comune di Foligno metterà a disposizione un contributo di ottomila euro per un anno, per l’assunzione di assistenti personali a sostegno delle famiglie che hanno una persona con disturbo dello spettro autistico al proprio interno. E’ una misura – spiega il sindaco Stefano Zuccarini - destinata alle famiglie della zona sociale 8, da utilizzare per potenziare percorsi di autonomia, comunicazione e socializzazione. Sono state individuate risorse per 160mila euro e questo ha permesso di finanziare fino a venti domande".

Si tratta di un percorso all’interno di un impegno della città nei confronti delle disabilità. "A marzo è stato firmato dal sindaco Stefano Zuccarini il protocollo su Disabilità e fragilità fra amministrazione comunale e la rete dell’associazionismo che si occupa di queste tematiche - sottolinea l’assessore alle politiche familiari e sociali, Agostino Cetorelli -, un esempio di come il tavolo di consultazione sia utile per calibrare al meglio gli interventi pubblici, grazie ad una serie di associazioni che già si riunisce da tempo e aveva instaurato un rapporto con il Comune in via informale, mettendo a disposizione il proprio punto di vista per una più puntuale mappatura dei bisogni". L’accordo mette in sinergia il Comune con la rete delle associazioni che si occupano di disabilità e fragilità. La promozione dei diritti della salute, della partecipazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità e fragilità, nell’ambito del welfare comunitario e di prossimità, sono il cuore dell’accordo. Nell’intesa si fa riferimento, tra l’altro, all’impegno congiunto per "promuovere sviluppo, promozione e implementazione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione, contribuendo ad istituire tavoli tematici con l’Asl 2 Umbria riguardo ad aspetti sanitari, e con Arpal Umbria riguardo l’inserimento lavorativo". Tra le priorità individuate, la costituzione di un tavolo tecnico delle disabilità e delle fragilità per promuovere piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità e fragilità; promozione e sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della fragilità e disabilità, promozione di iniziative congiunte verso le istituzioni regionali per sostenere il miglioramento della legislazione.

Alessandro Orfei