Disturbi alimentari. Il Comune s’impegna nella prevenzione

La Giornata nazionale contro i disturbi dell’alimentazione ha avuto l’adesione del Comune come impegno per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema, nella convinzione che i disturbi del comportamento alimentare come anoressia, bulimia, binge eating, obesità, ednos e tante e nuove forme di patologie, molto spesso sottovalutati, portano a gravi conseguenze fisiche, psicologiche e sociali per il singolo e il suo contesto familiare. Per questo "l’amministrazione comunale, in sinergia con le istituzioni scolastiche, associazioni ed enti del territorio, promuoverà nei prossimi mesi iniziative, azioni e politiche incentrate su questi delicati argomenti per affrontarli con professionalità, competenza ed efficienza al fine di veicolare informazioni semplici e chiarificanti, attraverso specifiche campagne di comunicazione, progettualità condivise e manifestazioni qualificanti".