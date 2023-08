"Distretto sanitario da salvare" Anche la minoranza in campo

Sulla sanità non si molla di un millimetro. In attesa che il nuovo piano sanitario regionale possa finalmente venire alla luce, a Orvieto l’attenzione per i servizi sanitari continua a rimanere alta, così come la preoccupazione per i futuri assetti organizzativi e gestionali del settore. Tra questi c’è la sorte del Distretto sanitario che, in una delle ipotesi di riassetto che potrebbero essere accolte dal futuro piano regionale, si ipotizza di sopprimere per accorparlo con quello di Terni. Una ipotesi che si vuole scongiurare e a assumere l’iniziativa politica sono i cinque consiglieri di minoranza Giuseppe Germani, Franco Raimondo Barbabella, Cristina Croce, Martina Mescolini e Federico Giovannini i quali chiedono che, al contrario, il Distretto di Orvieto sia trasformato in quello dell’intera Asl. Una proposta che accoglie e rilancia quella avanzata qualche tempo dall’associazione Prometeo. L’obiettivo è quello di scongiurare la possibilità che la sanità orvietana venga in qualche modo subordinata ai centri maggiori del territorio della Asl, Terni e Foligno. L’associazione mette in evidenza i rischi collegati a questa possibile soppressione: "Ci sarebbero ricadute disastrose per il nostro territorio in termini di allontanamento dei centri decisionali che ci riguardano, con inevitabile minore attenzione e verifica dell’erogazione dei servizi sanitari, nonché in termini anche di impoverimento occupazionale – dice l’associazione – a conferma della prossima chiusura vi è l’ufficialità che le Centrali operative territoriali, che secondo il Piano di riforma saranno abbinate ai distretti, saranno presenti nel territorio Umbria 2 soltanto a Terni e Foligno. Abbiamo, dunque, lanciato l’idea di costituire il Distretto sanitario unico della Asl ad Orvieto con competenza su tutto il territorio servito dall’azienda".

Cla.Lat.