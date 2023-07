Distretto dell’Appennino Summit con 35 sindaci per valorizzare i territori

Una crescita condivisa per arrivare ad un obiettivo comune: questa la linea guida del convegno “La Città Appenninica. Uno spazio urbano tra Marche e Umbria” che si è svolto lo scorso venerdì nella sala conferenze del Palazzo del Podestà a Fabriano, promosso dai comuni di Fabriano e Gubbio in collaborazione con la fondazione Symbola, e la associazione culturale per lo sviluppo dell’Appennino umbro-marchigiano, a cui hanno partecipato i 35 comuni che fanno parte dell’esperienza del relativo Distretto nato nel 2013. Un territorio che vuole svilupparsi sia al proprio interno, esponendo e cercando soluzioni ai problemi e alle dinamiche che intervengono, ma anche al di fuori, aggiornando la proposta turistico-culturale per un’area tra le due regioni sempre più appetibile per i visitatori, un’area da considerare una città con i comuni quali quartieri.

Diversi i punti chiave che sono emersi nel corso degli incontri, a cui hanno partecipato sindaci, imprenditori e rappresentanti accademici, che partono da un leitmotiv comune: la volontà da parte dei comuni del Distretto dell’Appennino umbro – marchigiano di “fare squadra” e affrontare insieme le criticità del momento e le grandi sfide che si prospettano nel futuro. C’è innanzitutto la necessità di “superare – dice Stirati – questa epoca delle passioni spente”, operando sulla base di una chiave strategica che faccia di necessità virtù, ribaltando le problematiche attuali e portandole a proprio favore. Morroni, vice presidente della giunta regionale umbra, lo segue nel discorso, parlando di “sviluppo di una cultura dell’aggregazione”, anche per superare il problema non della disponibilità di risorse economiche, ma della difficoltà nel riuscire a spenderlo per un progetto sovra comunale, come dimostrato di recente dal PNRR, che ha evidenziato queste lacune. Altre problematiche relative al territorio riguardano l’invecchiamento e lo spopolamento, oltre a quello della sostenibilità ambientale: da migliorare infrastrutture e servizi attualmente di bassa qualità. Solo assicurando la qualità della vita e del lavoro i giovani saranno più invogliati a provare a sviluppare il proprio futuro nell’area del Distretto. Un dibattito che ha consentito la circolazione di idee e progetti, ma che ovviamente ha ancora bisogno di approfondimenti: il prossimo appuntamento è stato fissato, con un’iniziativa condivisa, a Gubbio per settembre di quest’anno, con la volontà di entrare sempre più nel concreto dandogli un taglio operativo.