FOLIGNO – L’unione fa la forza e la sinergia rafforza le eccellenze. Con l’obiettivo di creare un nuovo riferimento per lo sviluppo territoriale e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche è nata l’associazione ’’Distretto del Cibo Valle Umbra Sud’’, costituita grazie all’impegno del Comitato promotore e coordinata dal Gal Valle Umbra e Sibillini, presieduto da Pietro Bellini. Il processo, avviato nell’autunno dello scorso anno con la creazione di un Comitato promotore, ha portato alla definizione di una Piano strategico, intorno al quale sarà presentata nelle prossime settimane la proposta di riconoscimento del Distretto del Cibo. Avviata intanto una prima campagna di adesione che permetterà di incrementare la compagine sociale e la rappresentatività dei settori produttivi e istituzionali. Le candidature potranno essere presentate entro il 22 aprile rispondendo all’avviso pubblicato nella pagina dedicata del sito www.valleumbraesibillini.com. I primi due Distretti del Cibo riconosciuti in Umbria sono stati quello dell’area Trasimeno – Corcianese e il Distretto dell’area Sud ovest Orvietano. In entrambi i casi il soggetto promotore era il Gal del Trasimeno Orvietano. I Gal, (Gruppo di azione locale) e nello specifico il Gal della Valle Umbra e Sibillini, hanno la finalità di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base degli orientamenti espressi dalla Commissione delle Comunità Europee relativa ad iniziative comunitarie in materia di sviluppo rurale (Leader II, Leader+) ed in altri atti comunitari e sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali, culturali operanti nel territorio rurale.

Ale.O.