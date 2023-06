Disposta l’autopsia sul corpo di Rigozzo

Per celebrare i funerali del 41enne Alessio Rigozzo deceduto nel tragico incidente di domenica pomeriggio avvenuto lungo viale Marconi bisognerà attendere l’esame autoptico. La Procura della Repubblica di Spoleto, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed entrambi i mezzi coinvolti nel tragico scontro sono stati posti sotto sequestro. L’incidente si è verificato intorno alle 16, il 41enne era a bordo del suo scooter e percorreva a velocità sostenuta viale Marconi in direzione Spoleto, quando, presumibilmente per un invasione di corsia, è finito con un auto, che procedeva in direzione opposta e che stava svoltando a destra per via Manna. Lo scontro, nonostante la lunga frenata, è stato particolarmente violento e l’intervento dei sanitari è risultato vano perché lo scooterista è deceduto sul colpo. A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati i vigili urbani. L’uomo al volate dell’auto è stato ricoverato al pronto soccorso, ma non ha riportato gravi conseguenze. Il 41enne spoletino lascia una figlia di sei anni. L’incidente ha riaperto il dibattito pubblico sulla pericolosità di viale Marconi.

Un lungo rettilineo di oltre tre chilometri che quando non c’è traffico porta gli automobilisti ad accelerare fino a raggiungere elevate velocità che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni. Lungo la strada sono stati installati già da qualche anno gli Speed check che però non hanno rislto il problema e gli stessi residenti propongono i dossi dissuasori di velicità.