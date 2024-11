Dispositivi medici negati: "Tagliati i pannoloni che servono a mia figlia"

Mamma di una ragazza affetta da malattia rara si vede negare in farmacia i pannoloni necessari alla figlia. Perche? "Non li rimborsano più, almeno non tutti". Lo sfogo arriva via social, incassando decine di like e commenti, preoccupati e indignati. La farmacia è comunale, il caso imbarazzante. A spiegarlo è la stessa mamma. "Da oltre dieci anni - racconta _ sono autorizzata dalla Asl, con prescrizione del medico curante, ad avere 180 pannoloni al mese, 18 pacchi di tali dispositivi medici, quanti ne sono previsti per chi, come mia figlia, convive dalla nascita con una malattia rara. Quando però sono andata a prelevare i pacchi di questo mese di novembre, mi è stato detto che sussistono problemi di rimborso per la fornitura, che anche lo scorso mese tale rimborso era venuto meno e che quindi la questione andava chiarita". Il colloquio si è inevitabilmente surriscaldato, ma il punto è un altro.

"Non capisco che tipo di problemi ci siano _ continua la mamma _, mi è stato detto di ripassare in farmacia e che nel frattempo si sarebbero informati, non vorrei si trattassse di un altro taglio sanitario verso chi ne ha più bisogno. Mi auguro che la vicenda si risolva, altrimenti combatterò l’ennesima, dura battaglia. Di certo non acetterò alcun taglio". Ma adesso? "La farmacia mi avrebbe comunque dato tre pacchi per l’emergenza, non li ho presi. Per fortuna ne ho trovati alcuni in casa. La vicenda va risolta quanto prima: un pacco può costare anche 15 euro"

Ste.Cin.