Discoteche in centro, il "no" di Italia Nostra

Italia Nostra boccia la proposta bipartisan del Consiglio comunale di riaprire locali di pubblico spettacolo (comprese le discoteche in centro storico). Il dibattito resta dunque vivo nonostante siano passati alcuni giorni dalla discussione in Aula. "Luoghi di ballo esistettero sempre fino agli anni ’60 - afferma Italia Nostra –. Ma era un’altra epoca, altra educazione e comportamento. Cosa assicura ora che non vi saranno sistematici schiamazzi notturni, ubriachezze moleste, parcheggi selvaggi e connessi comportamenti incivili? – chiede il Consiglio direttivo dell’associazione – E’in grado il Comune di assicurare completa civiltà di comportamenti attorno alle discoteche immaginate al Mercato Coperto e al Turreno?". E poi: " Perugia universitaria “città dei giovani”? Certamente – continua Italia Nostra – però nessuna assurda concessione allo sballo e al disturbo della quiete pubblica. Perugia universitaria deve significare città colta e civile, possibilmente elegante e molto ben tenuta, come in effetti fu fino a che non presero piede costumanze di costante sbracatura comportamentale e mentale, con o senza laurea. Sono le famiglie il naturale presidio di sicurezza (la famosa sicurezza), di commerci e servizi base, di civiltà urbana".

Invece la subcultura urbanistica pensa al centro storico come luogo di “aggregazione” (potrà mai esistere parola più equivoca?), ovvero, sebbene non detto, luogo dello sballo dove tutto è permesso a partire da musiche a tutto volume. È sconfortante – conclude l’associazione – constatare che fior di amministratori spendono tempo ad escogitare “invenzioni” e “idee” per il centro storico, chissà che un giorno avremo una gara di motocross mondiale attorno alla Fontana. Elaborano tali sforzi inutili e dannosi poiché non intendono minimamente il valore proprio del centro storico".

Ma c’è anche l’intervento di Francesco Zuccherini, consigliere comunale del Pd, che motiva la scelta di votare a favore della proposta: "Non si tratta di riaprire le discoteche in centro storico così come le abbiamo conosciute in passato – afferma –, anche perché le regole stringenti che normano queste attività lo vieterebbero a priori; ma si tratta di dare la possibilità anche a Perugia di poter fare un passo in avanti rispetto all’offerta culturale, musicale e di spettacolo che attualmente è presente nella nostra città. Anche pensando ai grandi contenitori ancora vuoti nel nostro centro storico, che potrebbero avere una nuova vita con attività come le sale da ballo o attività similari, attualmente non contemplate nel nostro centro storico".

"Questa modifica – continua – viene richiesta anche alla luce degli enormi cambiamenti che sono avvenuti nella nostra città negli ultimi 20 anni; al tempo questa scelta era giustificata rispetto alla situazione in cui verteva la nostra città, che richiedeva una azione rigorosa e restrittiva delle autorizzazioni. Oggi invece dobbiamo provare a cambiare qualcosa rispetto alle politiche, totalmente assenti, riguardanti il centro storico della città, salvaguardando anche la residenzialità del nostro centro. Le norme, in questo senso – conclude Zuccherini – , aiutano a mantenere questo equilibrio tra residenzialità e vivibilità del centro".