Discariche a cielo aperto. Eternit e rifiuti trovati sul ’Sentiero francescano’

Abbandono dei rifiuti senza il rispetto delle relative normative, tanto da formare piccole discariche che offendono la comune sensibilità ed inquinano il territorio, manutenzione strade comunali secondarie. Tutte situazioni che continuano ad essere segnalate e documentate, richiamando il rispetto della legislazione in vigore. Per le discariche abusive, attenzione puntata ancora una volta sul “Sentiero francescano Gubbio – Assisi” da sempre frequentatissimo da pellegrini italiani e stranieri, risorsa del territorio per i suoi contenuti spirituali, ambientali e testimonianze artistico-architettoniche riferite a San Francesco. Dopo quella scoperta a Villa Fassia, ai margini del tragitto, un solerte amante della natura e del territorio ne ha scoperta e documentate un’altra, questa purtroppo ancora più insidiosa, perché assai inquinante: una serie di “fogli di eternit” al bivio Valdichiascio-S.Vittorino. Proseguendo, è possibile imbattersi in sanitari, bombole di gas, oltre ad elettrodomestici. In questo caso si parla delle sponde del torrente San Giorgio che interessa la frazione di Piazza.

Altrettanto preoccupante e fonte di polemica e amarezza l’aspetto della manutenzione di arterie comunali. Bello ad esempio quanto emerso indagando su mucchi di detriti lungo il così detto “anello”, zona “Zappacenere”. Dietro c’è la “Festa dei Ceri”, il suo grande attaccamento ed i tanti modi di esprimere e vivere la lunga vigilia, compreso l’innalzamento del “Pennone”, in un contesto organizzativo di grande dignità. Quella che non garantisce la condizione dell’attuale fondo stradale.

"Ci siamo rivolti al Comune, senza risultati concreti – racconta uno dei volontari scendendo per un attimo dalla macchina operatrice – ed abbiamo deciso di metterci all’opera da soli. Non possiamo più attendere, visto che i tempi si accorciamo. Una testimonianza di amore e rispetto per la nostra Festa e quanto esprime in tempi di valori".

La “Festa dei “Ceri” tutti esalta nello sforzo comune di rendere sempre più bello ed affascinante l’omaggio al Patrono. Ancora in tema di manutenzioni tornano a farsi sentire residenti ed operatori turistici della frazione di San Martino in Colle servita della “Strada comunale del Vago n. 79”, lanciano ancora una volta l’allarme per una situazione considerata insostenibile, sotto il profilo della stessa pericolosità. Segnalazioni che si sarebbero portate dietro soltanto promesse non mantenute.