Discarica a cielo aperto Gli abitanti denunciano

Arriva la denuncia degli abitanti e dei frequentatori del bosco di Lacugnano in merito al costante e incivile abbandono di rifiuti che si verifica ormai da moltissimi mesi. La zona è quella della vecchia strada che da Olmo portava a Lacugnano e che adesso risulta sbarrata, proprio perché con l’arrivo di Decathlon, è stata aperta la nuova bretella. In quel tratto interdetto al traffico automobilistico, sono molti i frequentatori che si recano a fare passeggiate e piccole escursioni. E proprio costoro hanno notato come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in quell’area sia sempre più massiccio. "Troviamo di tutto – racconta Eros –: materiale inerte, mobili, elettrodomestici di ogni tipo e spazzatura di tutte le specie. Chiediamo al Comune e a Gesenu di intervenire: ripulire l’area e fare controlli, se necessario anche con le fotocamere, perché la situazione non è davvero più sostenibile".