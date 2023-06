’Disagi’ in maggioranza Esce anche Sebastiani

Se non è fuga è comunque indizio di un certo disagio che attraversa la massima assise cittadina, sottolineato dalle dimissioni di due consiglieri nel giro di pochi giorni. Ieri è stata la volta di Francesco Sebastiani di “Scelgo Gubbio”, parte integrante della maggioranza, che ha motivato le sue decisioni con il “disappunto per la mancata applicazione del regolamento comunale per la tutela degli animali”, approvato “alla unanimità dal consiglio nel luglio 2022”. Sullo sfondo, oltre alle polemiche legate alla presenza in città di un celebre circo, il rammarico per non essere riuscito a trasmettere la “visione di una città attenta alla convivenza tra uomini e animali, tra uomini e natura”. Al suo posto, scorrendo la lista dei non eletti, dovrebbero subentrare, uno tra Elvira Bruschetti, Giacomo Faramelli e Roberto Minelli. Nei giorni scorsi era stata la volta di Francesca Pinna del gruppo Liberi e Democratici. Come si legge nella lettera inviata, la prof.ssa Pinna, dirigente della scuola media Mastro Giorgio-Nelli e reggente del primo Circolo Didattico Matteotti, motiva la sua decisione con l’impossibilità di conciliare il ruolo professionale con l’impegno politico in previsione soprattutto del dibattito che andrà a svilupparsi intorno alla riorganizzazione scolastica. Al suo posto dovrebbe subentrare Giacomo Castellani.