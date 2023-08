Disabili attraversano l’Islanda a piedi: "Lo facciamo per i diritti"

PERUGIA – Sarà l’associazione perugina no-profit ’Emozionabile’ a patrocinare e a beneficiare dell’avventuroso progetto ’Island Traverse 2023’. L’iniziativa, che ha come claim "Due amici, due disabilità: un sogno, un obiettivo comune", ha come protagonisti due amici appunto: Daniele Matterazzo, persona con disabilità motoria, e Simone Salvagnin, persona con disabilità visiva. Il loro obiettivo comune è portare a termine la traversata dell’Islanda a piedi da nord a sud – da Akureyri a Skogar, circa 400 chilometri – in completa autonomia, trasportando sulle spalle tutto il necessario per potersi accampare, alimentare e resistere alle difficili condizioni metereologiche. Si svolge tra agosto e settembre 2023, per una durata complessiva di circa un mese, tra viaggio, trasferimenti e traversata. Il progetto ha una finalità sociale: prevede una raccolta fondi a sostegno dell’associazione no-profit ’Emozionabile’ che promuove attività ed esperienze per le persone con disabilità. Si può contribuire alla raccolta fondi effettuando donazioni al link di crowdfunding: www.retedeldono.ititprogettiemozionabile-etsisland-traverse-2023. L’idea è nata dal fundraiser sportivo padovano Daniele Matterazzo, 33 anni con una disabilità al braccio sinistro a seguito di un incidente stradale, e dal paraclimber viaggiatore Simone Salvagnin, atleta 39enne di Schio, quasi completamente cieco a causa di una malattia degenerativa della retina. Partiranno a una settimana di distanza l’uno dall’altro, percorrendo due viaggi diversi, ma tenendo la stessa rotta. I viaggi di Daniele e Simone si svolgeranno senza appoggi logistici, in totale autonomia e dureranno circa un mese. La traversata è stata progettata, come detto, con finalità sociali: promuovere quanto indicato nella convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, in particolare veicolando il messaggio che sancisce il diritto alla partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport.