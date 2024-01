Disabile multato sul bus, ma aveva l'abbonamento. E la sanzione diventa un caso

Perugia, 23 gennaio 2024 - Per giorni e giorni non ha preso più l’autobus: il trauma che ha subìto infatti gli ha provocato una grave regressione che ora per fortuna sta recuperando. La denuncia è del consigliere regionale della Lega, Stefano Pastorelli, che racconta in aula di una vicenda che lo scorso 4 gennaio ha interessato un 17enne affetto da grave spettro autistico a cui è stata fatta una multa nell’autobus che lo portava a scuola, dato che il giovane non è stato in grado di fornire l’abbonamento ai controllori, abbonamento che in realtà aveva a sua disposizione nello zaino.

E’ una brutta storia quella sbarcata ieri a Palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e di cui si è fatto portavoce il capogruppo della Lega. “Conosco molto bene la famiglia – ha detto nella presentazione dell’interrogazione –: il ragazzo non parla, ha una disabilità medio grave evidente. A quanto mi è stato riferito dai genitori, i controlli di Busitalia Umbria avrebbero anche aperto lo zaino e frugato nel portafoglio del giovane cercando la tessera di abbonamento senza riuscirci. E questo nonostante i suoi amici ripetessero agli addetti ‘non sta bene, non sta bene”.

Pastorelli ha riferito che il giovane è stato comunque identificato grazie al documento di identità che aveva con sé e multato con 32,49 euro. “Ci aspettiamo delle scuse da Busitalia e vorremmo sapere se siano stati adottati provvedimenti nei confronti dei controllori”. A leggere la risposta del direttore operativo di Busitalia è stato l’assessore regionale umbro ai trasporti, Enrico Melasecche, che ha spiegato “come il documento di identità sia stato fornito ai 4 controllori (che quel giorno hanno elevato tre sanzioni, ndr) dal giovane insieme ad un amico e che gli stessi non avrebbero 'frugato' dentro lo zaino come denunciato. Una vicenda che dispiace, ma non voglio credere che gli addetti abbiano aperto lo zaino per cercare la tessera”. Di scuse o indagini interne sull’accaduto però nessun accenno. Pastorelli ha annunciato che comunque la famiglia avrebbe intenzione di presentare querela.

Michele Nucci