Disabile morta, tutti gli aspetti da chiarire

di Daniele Minni

Sono numerosi gli aspetti da chiarire nell’inchiesta aperta dalla Procura di Spoleto in seguito alla morte della 48enne disabile, trovata in fin di vita in un’abitazione della frazione del Comune di Cascia. Dopo aver sentito l’altra donna, anche lei disabile, che viveva sempre nella stessa casa, tuttora ricoverata all’ospedale di Terni a causa di alcuni lividi rinvenuti sul corpo, gli inquirenti lavorano per fare luce su una serie di particolari fondamentali per ricostruire i fatti.

Entrambe le donne sarebbero residenti del comune di Marcellina (Roma), sarebbero sole senza parenti stretti e casualità vuole che sarebbero seguite da uno stesso tutore. In passato, da quanto trapela, sarebbero state ospiti di una struttura per disabili del reatino, area di provenienza anche della 68enne, identificata dagli inquirenti come la badante, indagata dalla Procura per il reato di maltrattamenti. A dare l’allarme al 118 giovedì mattina prima della morte della 48enne è stata proprio la badante che nella giornata di ieri ha nominato l’avvocato difensore Gioacchino Belloni del Foro di Rieti. "Ho conosciuto la signora solo al momento della nomina – afferma l’avvocato Belloni – viste le sue condizioni e l’età ho qualche dubbio sul fatto che potesse svolgere il ruolo di badante".

Diverse indiscrezioni arrivano dagli abitanti della frazione di Onelli. L’abitazione posta sotto sequestro dai Carabinieri di Norcia sarebbe priva di impianto di riscaldamento e le tre donne si sarebbero scaldate con due stufe. Da quanto emerge inoltre le tre vivevano anche senza energia elettrica. A Onelli c’è chi parla di una persona, un uomo, che avrebbe frequentato la casa periodicamente forse per portare viveri. Il primo a poter far chiarezza su questa vicenda che presenta ancora molti lati oscuri potrebbe essere il proprietario dell’abitazione.

A quanto pare non risultano passaggi di proprietà recenti e non ci sarebbe neanche un regolare contratto d’affitto. Sulle cause che hanno portato al decesso della 48enne intanto si attende l’esito dell’autopsia eseguita dal medico legale Luca Tomassini. Anche sul corpo della donna deceduta sono stati rinvenuti dei lividi e la procura, coordinata dal procuratore facente funzione di Spoleto, Vincenzo Ferrigno, attende di sapere se quei segni possano essere compatibili con delle percosse. L’inchiesta è solo nella fase iniziale e non è escluso che oltre alla 68enne badante potrebbe coinvolgere altre persone.