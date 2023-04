Diritto allo studio negato "Io, cacciata di casa perché ho una disabilità"

"Mi stanno privando del mio diritto allo studio, discriminata per la mia disabilità". Rita (nome di fantasia, originaria del Folignate) è arrabbiata, delusa, umiliata. È stata mandata via dall’appartamento preso in affitto solo tre giorni prima perché "inadatta" (il termine usato dal proprietario) alla convivenza con le altre due coinquiline e a gestire una casa. "Sono state loro ad accusarmi alle spalle senza neanche avere il coraggio di parlarmene: vivono lì da 4 anni mentre io ero appena arrivata dopo mesi trascorsi a Castello da una zia". Ma due ore di viaggio su più bus per andare e tornare dall’università che frequenta a Campo di Marte, sono troppi per lei: ha un’emiparesi dalla nascita e un viaggio del genere è troppo pesante. "Tornavo spesso con ematomi e distrutta". Dopo mesi di ricerche, finalmente ha trovato una camera con bagno in un appartamento condiviso con altre due studentesse. "Per mia figlia – racconta la madre umbra – era un sogno che si realizzava. Diplomata col massimo dei voti, è riuscita a entrare nell’università che desiderava in una città che fa dell’inclusione la sua bandiera. Ma mentre rientrava da noi per le vacanze di Pasqua, ho ricevuto la telefonata dai padroni di casa: le coinquiline l’hanno accusata di essere pericolosa". I motivi? Avrebbe creato un po’ di fumo con della carta da forno incenerita durante la cottura. Avrebbe tentato di aprire una scatoletta di tonno col coltello ("Cercavo solo di sollevare la linguetta troppo dura" spiega Rita). L’hanno accusata di essere disordinata, "ma non è affatto vero"si difende. Tutto pur di cacciarla via. E i proprietari dell’appartamento hanno obbedito, intimando alla madre di andare a prendere subito le cose della figlia, senza neanche concederle qualche giorno per trovare un nuovo posto. "Non ho fatto niente di quanto mi accusano – dice Rita -. Semplicemente ho una motricità particolare, faccio tutto con una mano sola, se devo prendere una cosa troppo in alto per me, chiedo aiuto. Sono alla prima esperienza da sola fuori casa, ma disposta a imparare con umiltà" dice Rita. Nonostante i problemi di mobilità che ha dalla nascita, fa atletica ed è campionessa italiana della sua disciplina. "Si muove in maniera un po’ diversa rispetto agli altri, ma è sempre riuscita a superare tutti i suoi limiti – dice la mamma -. Non le manca niente, se non l’accoglienza che non ha ricevuto a Firenze". Quando i genitori hanno restituito le chiavi della casa fiorentina, "i proprietari hanno pianto ammettendo di aver sbagliato". Ma le loro scuse, dice Rita, "mi servono a poco: ho bisogno di un posto dove poter vivere per andare a lezione". La mamma ha preso le ferie per trasferirsi a Castello dalla zia e portarla tutti i giorni in facoltà, mentre sta cercando disperatamente un nuovo alloggio in zona Campo di Marte.

Manuela Plastina