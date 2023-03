Dirigenti d’azienda assolti in Appello Per entrambi l’accusa era corruzione

TERNI – La Corte d’appello di Perugia ha assolto Luca Tramannoni, amministratore delegato della Cpm Gestioni termiche, società maceratese che si occupa di forniture energetiche, e il dirigente Massimiliano Sanzogni "perché il fatto non sussiste" dopo che in primo grado il tribunale di Terni li aveva condannati a tre anni di reclusione con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di una gara di appalto nel 2014 per la fornitura di servizi di riscaldamento al Comune di Montecastrilli. Secondo l’accusa, per la quale sono però ora arrivate le assoluzioni, la gara sarebbe stata inquinata dalla Cmp risultata poi vincitrice, con la promessa di una cena e di sponsorizzazioni per eventi locali. Per la difesa, l’avvocato David Brunelli, invece, la cena, avvenuta a distanza di un anno dal termine della gara per festeggiare la fine dei lavori, non era da considerare come una ricompensa illecita per i commissari. Quanto alle sponsorizzazioni, secondo il legale "non si è raggiunta alcuna prova della loro consistenza né per quali eventi sarebbero state fatte".