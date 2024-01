"Dipendenti comunali. Aumentano le dimissioni"

"Sono 43 i dipendenti del Comune di Perugia che nel 2023 si sono dimessi volontariamente. 33 nel 2022 e 14 nel 2021". È quanto emerso in Consiglio Comunale durante il Question time, in seguito all’interrogazione presentata dalla consigliera Francesca Tizi (5Stelle) per capire cosa spinge i dipendenti del Municipio a prendere tale decisione. Tizi si chiede inoltre "quali strategie questa Amministrazione sta mettendo in campo per far fronte a questo fenomeno. Un fenomeno che si sta diffondendo negli ultimi anni in Italia e che intacca ormai anche il comparto pubblico considerato, a torto o ragione, dominato dalla logica del “posto fisso”. Sicuramente alla base delle motivazioni che spingono il personale a dare le dimissioni volontarie – osserva la consigliera – vi è una retribuzione non adeguata, soprattutto in quei settori a contatto diretto con cittadini e territori". È, dunque, indispensabile, secondo Tizi, " concentrarsi sulla creazione di un ambiente di lavoro positivo e sulla promozione della crescita professionale dei lavoratori. Questo significa riprogettare modelli organizzativi, investire in formazione, offrire opportunità di lavoro flessibile, opportunità di carriera interna per un’ampia fascia di dipendenti e non per pochi eletti. Non saper interpretare questa crisi

vuol dire far perdere competitività alla città a scapito di tutti i cittadini, perché con poco personale e insoddisfatto, rischiamo di compromettere la qualità dei nostri servizi".

Illustrando i dati forniti dall’ufficio personale, l’assessore Luca Merli ha spiegato che "le dimissioni intervenute negli ultimi anni (14 nel 2021, 33 nel 2022 e 44 nel 2023) hanno riguardato sostanzialmente dipendenti assunti da poco e sono legate, nella quasi totalità dei casi, alla presa in servizio presso altre pubbliche amministrazioni avendo gli stessi partecipato a molteplici concorsi simultaneamente. Non si tratta quindi di una fuga dal posto fisso, quanto piuttosto della ricerca del posto pubblico più rispondente alle proprie necessità, o perché correlato ad un migliore inquadramento professionale, o perché territorialmente più vicino alla propria abitazione o comunque al proprio centro di interessi".