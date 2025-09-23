“Dimensionamento“ scolastico: "Meno nascite e studenti in calo"

Approvato con alcune novità dalla Conferenza di organizzazione della rete scolastica il Piano provinciale di dimensionamento scolastico 2026 – 2027. Le novità interessano in particolare i territori di Foligno, Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria. La Conferenza, alla presenza dei sindaci dei Comuni della provincia di Perugia, ha dato il via libera al documento di programmazione della Rete scolastica che, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio provinciale, dovrà essere trasmesso alla Regione Umbria per la definitiva approvazione entro il 31 ottobre.

L’istanza pervenuta del Comune di Foligno, accolta dalla Conferenza dei sindaci, è volta al superamento della Direzione didattica Foligno 3° Circolo Monte Cervino (attualmente in reggenza) e nel contempo al riordino dell’intero sistema d’istruzione del primo ciclo d’istruzione (Istituti Comprensivi) finalizzato all’ottimizzazione organizzativa, gestionale delle scuole e dei plessi. Tutto ciò si concretizzerà con lo spostamento delle scuole dell’infanzia di Monte Rosa, Monte Bianco, Paciana e della scuola primaria Monte Cervino dalla Direzione Didattica terzo Circolo all’Istituto Comprensivo Foligno 4; della scuola dell’infanzia Scafali e della scuola primaria Scafali dalla Direzione didattica Terzo Circolo all’Istituto Comprensivo Foligno 3; della Scuola dell’Infanzia Corvia dall’Istituto Comprensivo Foligno 1 all’Istituto Comprensivo Foligno 3, "tenendo conto che l’attività educativa della scuola in parola viene svolta nello stesso stabile dell’infanzia di Scafal"; della scuola dell’infanzia di Mameli e della scuola primaria di Mameli dalla Direzione Didattica Terzo Circolo all’Istituto Comprensivo Foligno 2; della scuola dell’infanzia di Via Piave – Fiume Trebbia e della scuola primaria Via Piave-Fiume Trebbia dall’Istituto Comprensivo Foligno 2 all’Istituto Comprensivo Foligno 5; soppressione della Direzione Didattica Terzo Circolo.

La Conferenza provinciale ha inoltre accolto la proposta di accorpamento dell’Ic Gualdo Cattaneo e dell’Io Giano-Bastardo, che determina "una nuova autonomia scolastica risultante dall’accorpamento con complessivi 854 iscritti in 8 plessi". “Grazie all’impegno della nostra struttura – cosi il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti -,abbiamo svolto un lavoro improntato alla massima partecipazione. Si è dato vita a diversi incontri on line, per omogeneità territoriale, cercando di condividere con tutti i territori quello che è un dato di fatto, ovvero il calo costante degli studenti a causa in modo particolare del calo delle nascite"