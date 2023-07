Dillon a Todi "Un film in Umbria" Agabiti: "Il festival è in crescita"

"La nostra regione sta vivendo una bellissima stagione di ripartenza, a livello culturale e turistico. E Umbria Cinema ha fatto la sua parte con una programmazione accattivante che ha catturato un forte interesse da parte del pubblico". Così l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti festeggia il successo della terza edizione del festival diretto dal regista Paolo Calabrese che nel week-end ha portato a Todi i grandi nomi del cinema italiano (e non solo) con incontri in piazza e proiezioni.

L’alto gradimento, spiega l’assessore, trova conferma "nell’importante numero di presenze durante le serate e nei dati sui contatti social che nel corso del festival hanno registrato oltre 4 milioni di visualizzazioni, con oltre 2 milioni e mezzo di persone che hanno visitato le pagine social". Insomma "Umbria Cinema 2023 ha rappresentato l’edizione del rilancio, arricchita con ospiti illustri e proiezioni anche inedite. L’Umbria si conferma come terra naturalmente vocata alla cultura e all’arte e, proprio in questi grandi eventi, abbiamo concentrato risorse e progettualità per elevare sempre di più il livello artistico e culturale del nostro territorio. Certamente questa grande manifestazione ha innescato un circuito virtuoso con ricadute positive per la nostra regione". E già si guarda al futuro. "Per le prossime edizioni – conclude Agabiti – metteremo a leva gli ottimi risultati della programmazione che si è appena conclusa, per essere sempre più protagonisti nel panorama nazionale e internazionale della cultura e del turismo compreso quello prettamente culturale".

Tra gli eventi clou del Festival, la presenza della star hollywoodiana Matt Dillon, che sabato ha ricevuto dalle mani di Genovese il Premio Speciale Umbria Cinema. "Ho fatto bei film ma anche altri non così grandi – ha raccontato il celebre attore – ma se c’è una cosa bella del mio lavoro è quella di emozionarsi ancora nel ricevere un riconoscimento". Il protagonista di tanti film di successo ha più volte espresso il suo amore per l’Umbria. "Ci sono stato più volte ma questa è la prima volta a Todi – ha detto – e sono contento di essere qui". Dell’Italia gli piacciono "soprattutto l’ospitalità e il calore delle persone". Quanto al cinema italiano, ama la capacità "di raccontare storie specifiche ma che si interfacciano con la globalità". Tra le cose che mancano alla sua carriera, "quella di poter lavorare con registi italiani, magari come Garrone e Sorrentino".