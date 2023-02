Dilagano i parcheggi a pagamento: il Comune fa cassa

TERNI Parcheggi blu spuntano come funghi: bersagliata l’area di Porta Sant’Angelo. Il Comune predispone parcheggi a pagamento anche in via Giotto, dopo via Masaccio. Una cinquantina di parcheggi a ridosso del centro che, seppur ancora “non attivi“, come recita un beffardo cartello, diventeranno presto a pagamento, tanto per pesare ancor di più nelle tasche di famiglie e lavoratori, ridotti allo stremo da caro-vita, tasse e salari bassi. Non mancano ovviamente le proteste di commercianti e residenti, destinate a rimanere inascoltate, ma tant’è. L’amministrazione batte cassa e lo fa cancellando le ormai pochissime aree di parcheggio libero che circondano la Ztl.