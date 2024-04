’Differenziata’: possibili disservizi

SPOLETO Probabili disservizi sul fronte della raccolta differenziata, ma non solo. Ad annunciarli è la Valle Umbra Servizi che informa i cittadini di Foligno e Spoleto, ma anche di tutti gli altri comuni di competenza, dello sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di domani da alcune organizzazioni sindacali. È probabile l’adesione di numerosi dipendenti dell’azienda di proprietà dei comuni della Valle umbra e ciò potrebbe comportare alcuni disservizi anche nel ritiro dei contenitori della raccolta differenziata. In ottemperanza alle disposizioni di legge, sottolinea Vus, ed agli specifici accordi sindacali in materia, "durante la giornata verranno comunque garantite le prestazioni minime essenziali e quelle necessarie per la tutela della sicurezza e per il presidio degli impianti". Restano attivi il numero verde del pronto intervento idrico, 800.66.30.36 e tutti i servizi emergenziali.