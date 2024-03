Difesa in grave affanno. Il migliore è Luperini

IANNARILLI 6,5 Tre ottime parate per tenere a galla le Fere.

SGARBI 6 Il migliore in difesa, in un modo o nell’altro se la cava

CAPUANO 5 Travolto sulla corsa nel vantaggio ospite, sempre in affanno nel primo tempo; meglio nella ripresa

DALLE MURA 5 Dalla sua parte il Parma fa breccia troppe volte.

AMATUCCI 5,5 Prestazione opaca, contrariamente al solito. Commette il fallo da rigore del raddoppio ospite. (Dal 53° FATICANTI 6 Si batte con grinta)

PYYHTIA 5 Soffre il centrocampo del Parma; un buon inserimento e poco più. (Dal 53° DE BOER 6 Tiene la posizione)

CARBONI 5 Decisamente timido, se non del tutto impalpabile (Dal 46° DISTEFANO 6,5 Dà brio alla Ternana)

CASASOLA 5 Spesso in ritardo in fase difensiva, come nel terzo gol ospite. Rari spunti offensivi, con cross ’incerti’ e mai puliti.

LUPERINI 7 Guadagna il rigore; segna la rete delle Fere; l’unico con i giusti inserimenti e il necessario temperamento

PEREIRO 5 Mai in partita e avulso dal match, dopo la bella prestazione di Palermo. Calciatore dai due volti. (Dal 60° FAVILLI 5,5 Impatto mediocre)

RAIMONDO 5,5 Coglie il palo con una giocata da campione; poi sbaglia malamente il rigore e non si riprende più

Ste.Cin.