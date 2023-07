Difesa della sanità pubblica Venticinquemila persone ancora in lista d’attesa

Venticinquemila persone circa in provincia di Terni sono in attesa di una prestazione sanitaria. Parte da qui la campagna “Stop alle liste d’attesa, la salute non può attendere“ di Cgil e Federconsumatori, che raccoglieranno le segnalazioni di disservizi e ritardi. Una situazione definita "fortemente critica" nonostante il piano di rientro della Regione. Obiettivo dell’iniziativa: "informare e tutelare i cittadini sul loro diritto a ricevere le prestazioni di cui necessitano entro i tempi appropriati previsti dalla legge". "Tempi che spesso non sono conosciuti dai cittadini - sottolinea Franco Todaro, presidente Federconsumatori di Terni - ma che sono fissati per legge e devono essere rispettati: 72 ore per la classe ’urgente’, 10 giorni per la ’breve’, 30 per le visite, 60 per gli accertamenti diagnostici in classe ’differibile’ e 120 giorni per la classe ’programmabile’. Purtroppo, come verifichiamo quotidianamente da coloro che si rivolgono ai nostri uffici, questi termini molto spesso vengono superati e, in più, le persone vengono mandate in ogni parte della regione, a centinaia di chilometri di distanza". Segnalazioni di ritardi e disagi saranno raccolte in maniera capillare in tutta la provincia grazie agli sportelli di Federconsumatori e alle sedi di Cgil e Spi. C’è anche un indirizzo email predisposto da Federconsumatori a livello nazionale al quale è possibile inviare segnalazioni: [email protected]

Da settembre saranno anche allestiti stand informativi per la raccolta delle segnalazioni. "Seguirà poi una nuova fase della vertenza nei confronti del Governo nazionale e della Regione", annuncia il sindacato. "Invitiamo le cittadine e i cittadini a denunciare i disservizi, i ritardi e le mancanze del sistema - afferma il segretario della Cgil, Claudio Cipolla - per dare forza a una rivendicazione collettiva in difesa del diritto fondamentale alla salute e a una sanità pubblica e universale sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione, con l’obiettivo di rafforzare la nostra vertenza sanità a livello locale, chiedendo un cambio di rotta rispetto alle scelte politiche in tema di prevenzione, cura e riabilitazione, investendo nel territorio, nelle infrastrutture e sul personale sanitario".