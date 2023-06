Difesa della sanità pubblica La Cgil chiede investimenti su personale e primari

La Cgil si mobilità a difesa della sanità territoriale pubblica, in vista della manifestazione nazionale di sabato a Roma. La Funzione pubblica della Cgil si è riunita al Caos, per lanciare l’ennesimo grido d’allarme sulla sanità locale. "Per quanto riguarda il territorio _ spiega Valentina Porfidi, segretaria provinciale della Cgil Fp _ , come abbiamo evidenziato da tempo ad Amelia, Orvieto e Terni, siamo contrari alle politiche regionali che vanno verso la privatizzazione della sanità pubblica. Chiediamo investimenti su infrastrutture e personale, perchè ricontriamo criticità, dall’impoverimmeto dei servizi territoriali alle liste d’attesa". " Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria _ continua Porfidi _ è diventato una degenza a tutti gli effetti. Il personale, stremato, cerca di gestire il sovraffollamento dei reparti del nosocomio. Chiediamo investimenti sul personale, aspettiamo le stabilizzazioni previste sia in ospedale che all’Asl. La Regione ha stanziato fondi pubblici ai privati per abbattere le liste d’attesa, sappiamo che i cittadini sono stati chiamati, vedremo e valuteremo: restiamo convinti che i fondi vandano investiti nella sanità pubblica". Poi c’è il tema della nomina dei primari. "I primari vanno nominati anche a Terni non solo a Perugia – conclude Porfidi – affinché si tutelino almeno le professionalità esistenti". Il riferimento è al primario di Cardiochirurgia, per il quale l’Azienda ospedaliera di Perugia ha emesso il relativo avviso di selezione mentre l’ospedale di Terni, tanto per cambiare, resta al palo. Tanto da far volteggiare gli spettri di quella bozza di convenzione tra Università di Perugia e Regione e quest’ultima si era affrettata a smentire. Ste.Cin.