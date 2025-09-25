Difesa, c’è la firma di Tozzuolo. Cangelosi rescinde, ecco Dicuonzo

Il Perugia è tornato ancora a bussare al mercato degli svincolati. E così ieri il club di Pian di Massiano ha comunicato di "aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio".

Tozzuolo è stato un giocatore di Braglia al Gubbio (25 presenze con il tecnico in rossoblù e quasi tutte da titolare), anche se svincolato si è allenato con il Foligno e occuperà il posto libero in lista.

A questo punto l’unico posto che potrebbe liberarsi è quello di Lewis nel caso in cui il giocatore dovesse essere operato e restare fuori a lungo. Un posto potrebbe essere occupato da Bartolomei, anche se è ancora presto per decidere.

Il centrocampista e Lisi ieri hanno disputato, con la squadra Primavera, una partita contro i biancorossi di Braglia, il tecnico sta valutando l’opportunità di fare rientrare uno dei due giocatori fuori lista con Bartolomei che sembra quello con più possibilità.

Angella out. Il difensore, uscito per infortunio contro la Samb, oggi si sottoporrà agli accertamenti clinici, ma potrebbe non trattarsi di uno stop di poco conto. Sabato potrebbe fare il suo debutto Tozzuolo. Ancora indisponibile Manzari.

Allenatori. Ieri a Pian di Massiano è tornato Vincenzo Cangelosi. Il tecnico ha trovato un accordo con la società per la rescissione del contratto.

Nel frattempo la società biancorossa ha tesserato il collaboratore scelto da Piero Braglia. È Stefano Dicuonzo il nuovo collaboratore tecnico dello staff biancorosso. Nativo di Torino, negli ultimi anni ha lavorato con mister Braglia nell’esperienza di Cosenza e Rimini.